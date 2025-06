Prima pagina Tuttosport: "Tudor, questi 5 non si toccano. C'è Bonucci nello staff di Gattuso"

La prima pagina di Tuttosport di quest'oggi titola "5 giocatori non si toccano" in riferimento alle garanzie chieste da Igor Tudor per la prossima stagione. I nomi degli intoccabili sono: Gatti, Yildiz, Cambiaso, Locatelli e Thuram. Mentre per quanto riguarda Vlahovic, ogni discorso è rimandato negli Usa durante il Mondiale per club. C'è spazio anche per l'accordo tra Gattuso e la Nazionale con Bonucci nello staff tecnico. Mentre per l'Inter se parte Chalanoglu c'è Ederson in lista. Di seguito la prima pagina integrale