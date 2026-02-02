Ufficiale Fu vicino al Napoli, Saint-Maximin torna in Europa e va in un club di Ligue 1

Proprio un anno fa, a gennaio 2025, Allan Saint-Maximin fu ad un passo dal trasferirsi al Napoli che allora cercava il sostituto di Kvaratskhelia: il club azzurro raggiunse l'accordo con il calciatore e con l'Al Ahli, ma l'operazione saltò all'ultimo a causa di problematiche burocratiche. A distanza di 12 mesi da quella trattativa, l'attaccante francese - che intanto era andato al Club America in Messico - torna in Europa e va al Lens in Ligue 1, a sette anni dall'ultima volta con il Nizza.

È nella squadra degli aquilotti che Allan Saint-Maximin si era consacrato nel panorama europeo, conducendo due ottime stagioni e guadagnandosi il trasferimento in Premier League, al Newcastle United, che lo pagò circa 20 milioni: il francese ha vestito la maglia dei Magpies per quattro stagioni per poi avventurarsi appunto nell'esperienza in Arabia Saudita.