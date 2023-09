All'86' doppio cambio per il Napoli.

All'86' doppio cambio per il Napoli: escono Osimhen e Lobotka, entrano Simeone e Cajuste. Il centravanti azzurro non accetta il cambio di Garcia, contrariato esce dicendo al tecnico che avrebbe voluto giocare con le due punte e quindi in coppia con il Cholito.