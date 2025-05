Prima pagina Corriere dello Sport - Maxi offerta della Juve per Osimhen

La prima pagina del Corriere dello Sport del 9 maggio 2025 è dominata da due notizie principali, una sportiva e una religiosa: "Juve, 85 su Osi" scrive il quotidiano, che spiega come la Juventus avrebbe messo sul piatto 85 milioni di euro per Victor Osimhen, oggi al Galatasaray. Il Corriere segnala come si sia inserito anche l’Al-Hilal, disposto a pagare i 75 milioni della clausola valida per l’estero.

Il Napoli, nel frattempo, punta forte su Kevin De Bruyne: pronto un contatto biennale per la stella belga. Tra le alternative in attacco citati anche David, Darwin Núñez e Lee Kang In.