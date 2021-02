Gattuso esonerato, ma chi arriva? Oltre a Benitez (e Mazzarri) altri profili non convincono

Molti tifosi, sui social e non solo, invocano l'addio di Gattuso, l'esonero, come fosse la soluzione ai problemi. Sarà vero? Una cosa è certa: non esiste, ora, libero, il Gattuso di turno, l'allenatore da poter considerare traghettatore in vista del futuro, come accadde per Ringhio un anno fa. Oltre alla suggestione Benitez e a quella di Mazzarri, in giro non ci sono grandi possibilità. Escludendo i vari Allegri, Sarri e Spalletti, ancora sotto contratto con altri club (gli ultimi due) e certamente poco allettati all'idea di entrare in corsa a febbraio, altri nomi non convincono, come Montella, Iachini, Semplici o Zenga. Questi gli allenatori italiani sul mercato degli svincolati.