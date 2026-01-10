Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Barella-McTominay: scudetto al centro"

"Maignan dice sì" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura. Accordo in dirittura d'arrivo per il rinnovo del portiere francese con il Milan, uno dei punti fermi della formazione rossonera. Contratto alla Leao per Maignan fino al 2030: l'ultimo nodo le commissioni ma l'intesa è ormai a un passo.

Mercato Juve - La Juventus va a caccia di un nuovo jolly per la fascia: "Spalletti vuole il terzino: c'è Mazraoui". Mazraoui è tecnico, agile, veloce e duttile: nel Manchester United è impiegato prevalentemente a destra, mentre in nazionale gioca a sinistra.

La grande sfida - Nel taglio alto c'è spazio per la super sfida Scudetto tra Inter e Napoli: "Barella-McTominay: scudetto al centro", scrive La Rosea. Domani Inter-Napoli, tutto sul duello decisivo.