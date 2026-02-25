Prima pagina

Tuttosport e la carica di Spalletti: "Ricordatevi che siete la Juve"
di Arturo Minervini

Nell’apertura odierna di Tuttosport il titolo principale è un richiamo diretto all’orgoglio bianconero: “Ricordatevi che siete la Juve”. La Juventus è chiamata a rimontare tre gol contro il Galatasaray. Serve un’impresa, già riuscita in passato, per continuare il cammino europeo.

Luciano Spalletti valuta il 4-3-3 con McKennie adattato terzino sinistro e prova a caricare l’ambiente: “È un momento difficile, ma con i tifosi possiamo farcela”. Intanto per Vlahovic si prospetta un nuovo accordo, mentre si lavora anche alla situazione Yildiz.