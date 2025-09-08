Prima pagina

Gazzetta dello Sport: “C’è Israele, Gattuso cerca gol”TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:54Notizie
di Arturo Minervini

“C’è Israele, Gattuso cerca gol”: è questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per raccontare la vigilia della sfida di stasera, che vedrà l’Italia affrontare la nazionale israeliana. Un match che, oltre ai tre punti, mette in palio la possibilità di accorciare sulla Norvegia nella differenza reti in ottica qualificazione ai Mondiali.

Gli azzurri arrivano alla sfida consapevoli di non potersi permettere alcun calo di tensione. Gattuso lo sa bene: spirito battagliero e cuore non mancano, ma ora serve maturità, la capacità di gestire le partite senza atteggiamenti superficiali.