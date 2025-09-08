Prima pagina
Gazzetta dello Sport: “C’è Israele, Gattuso cerca gol”
TuttoNapoli.net
“C’è Israele, Gattuso cerca gol”: è questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per raccontare la vigilia della sfida di stasera, che vedrà l’Italia affrontare la nazionale israeliana. Un match che, oltre ai tre punti, mette in palio la possibilità di accorciare sulla Norvegia nella differenza reti in ottica qualificazione ai Mondiali.
Gli azzurri arrivano alla sfida consapevoli di non potersi permettere alcun calo di tensione. Gattuso lo sa bene: spirito battagliero e cuore non mancano, ma ora serve maturità, la capacità di gestire le partite senza atteggiamenti superficiali.
Pubblicità
Notizie
Copertina "Mica è venuto gratis...", quella frase di Conte un messaggio anche ai centravanti di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com