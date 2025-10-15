Prima pagina
Gazzetta dello Sport: "Italia da Mondiale"
Matteo Retegui ancora una volta decisivo: cinque gol nelle ultime quattro partite con la Nazionale.
"Italia da Mondiale": così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Con la doppietta di Mateo Retegui ed il gol di Mancini, il secondo posto è sicuro per la nazionale di Gattuso che ora attende il sorteggio del 21 novembre per gli spareggi: a marzo si deciderà il nostro futuro.
Matteo Retegui ancora una volta decisivo: cinque gol nelle ultime quattro partite con la Nazionale. L'Italia di Gattuso supera Israele con un netto 3-0 e conquista la certezza dei playoff di qualificazione al Mondiale. Ora l'attesa per il sorteggio di novembre, che determinerà il cammino azzurro verso il torneo iridato: a marzo 2026 l'ultimo passo per staccare il biglietto per la Coppa del Mondo.
