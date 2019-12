Gazzetta - Gattuso-Napoli, mancano solo le firme: Ancelotti sta già flirtando in Inghilterra

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, interrogato proprio sulla situazione della panchina in casa Napoli: “Gattuso-Napoli, mancano le firme, è chiaro che lo scenario è stato delineato al 95%, sarebbe un colpo di scena clamoroso non vederlo a Napoli. Lo stesso Ancelotti sta flirtando in Inghilterra, da cui era stato già corteggiato.

Ibra? C'è stato un rilancio importante da parte del Napoli nelle ultime ore, il giocatore sta valutando. Ha ammesso che l'ipotesi Napoli lo stuzzicava, in questa piazza ha vinto solo Diego Armando Maradona e sappiamo quanto Ibra ami le sfide. Il Milan sta spingendo molto, ma a livello di cifre non c'è alcuna intesa. La presenza di Gattuso al Napoli, può essere importante per portarlo in azzurro. Penso che a centrocampo ci sarà qualche innesto, da capire il discorso relativo ai giocatori in scadenza. Callejon potrebbe andare in Cina, non è un mistero che Benitez lo rivorrebbe. Per Mertens bisogna capire, lui vorrebbe restare protagonista in Europa, ha delle richieste importanti il belga. Credo che ci sarà una rivoluzione sul mercato, cambierà pelle".