Georgia-Grecia, le formazioni ufficiali: Kvara dal 1' per prendersi l'Europeo!

Torna a giocare, e da titolare, Khvicha Kvaratskhelia, nella gara tra Georgia e Grecia, play-off per la qualificazione all'Europeo 2024

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara della Dinamo Arena tra Georgia e Grecia, play-off per la qualificazione all'Europeo 2024. Torna a giocare, e da titolare, Khvicha Kvaratskhelia, che la scorsa partita era stato costretto a fermarsi per squalifica. Di seguito le formazioni ufficiali.

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kvirkvelia, Kashia, Dvali; Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Chakvetadze, Zivzivadze, Kvaratskhelia. All. Sagnol

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas. All. Poyet