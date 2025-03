Video Germania-Italia, Dortmund si colora d'azzurro: i tifosi riempiono la città

Il clima si sta riscaldando a Dortmund per il super match della serata tra Germania e Italia. Gli Azzurri di Luciano Spalletti devono ribaltare lo svantaggio dell'andata (2-1) al Signal Iduna Park se intendono accedere al turno successivo di Nations League, nel frattempo a poche ore dalla partita, il centro della città comincia a colorarsi di due tonalità distinte da parte dei tifosi di casa e negozi locali che sfruttano l'onda emotiva per mettere in vendita le sciarpe create ad hoc con i nomi delle Nazionali da poter sfoggiare allo stadio stasera - come riportato dall'inviato di TuttoMercatoWeb.

Biglietti polverizzati per stasera, tutto esaurito al Signal Iduna Park: ci saranno 64.762 spettatori di cui 1700 italiani nel settore ospite ma molti italiani sono attesi anche negli altri settori dello stadio vista l'alta presenza di italiani che vivono qui in zona. Nel cuore di Dortmund si segnala un buon presidio di forze dell'ordine e una situazione controllata e tranquilla dal punto di vista della sicurezza.