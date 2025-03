Germania-Italia, nessun azzurro in tribuna. Confermata la numero 10 a Raspadori

Nessun giocatore in tribuna tra le fila azzurre per la sfida di questa sera tra Germania e Italia, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. Luciano Spalletti viste le defezioni di Mateo Retegui, Riccardo Calafiori e Andrea Cambiaso ha infatti a disposizione 23 giocatori, tutti arruolabili per il match di questa sera che andrà in scena in un Signal Iduna Park di Dortmund esaurito in ogni ordine di posto. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

I numeri di maglia

Confermata la 10 sulle spalle di Raspadori, anche se l'attaccante del Napoli partirà dalla panchina. Il 9 ancora una volta affidato a Moise Kean, mentre il suo compagno di squadra Pietro Comuzzo indosserà la 3 con Gatti che prende la 5. Maglia numero 17 per Lorenzo Lucca, Daniel Maldini indosserà la 11.

Ecco la numerazione completa dell'Italia contro la Germania:

Barella 18, Bastoni 21, Bellanova 2, Buongiorno 4, Comuzzo 3, Gatti 5, Casadei 23, Di Lorenzo 22, Donnarumma 1, Frattesi 16, Kean 9, Ruggeri 15, Maldini 11, Meret 12, Politano 7, Raspadori 10, Ricci 6, Rovella 14, Lucca 17, Tonali 8, Udogie 19, Vicario 13, Zaccagni 20.