Giocare alle 12.30 è un orario che 'preoccupa': gli ultimi precedenti

vedi letture

Il Napoli affronterà il Venezia alle 12.30 di domenica, un orario che statisticamente non sorride al Napoli: quest'anno tre precedenti con vittoria a Empoli grazie al rigore di Kvara e poi due ko, con l'Atalanta al Maradona e quello recente di Como. Il quotidiano Repubblica ha anche svelato che Conte ha deciso di cambiare alcune abitudini della squadra per avvicinarsi alla partita e a un orario insolito.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).