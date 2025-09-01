Ultim'ora Hojlund può cambiare numero di maglia: ecco la prima indiscrezione

Rasmus Hojlund si è ufficialmente trasferito al Napoli in questo ultimo giorno di calciomercato, il classe 2003 arriva dal Manchester United con la formula del prestito oneroso con obbligo condizionato, per un'operazione complessiva da 50 milioni di euro. Una cifra importante quella investita dagli azzurri, così come lo è l'eredità che deve raccogliere l'attaccante danese: sostituire Romelu Lukaku.

È questo il duro compito che spetta a Hojlund, che come nuovo centravanti non potrà però vestire la maglia numero 9 che aveva anche al Manchester United, in quanto è occupata da Big Rom: stando a una prima indiscrezione anticipata da Matteo Moretto, il danese potrebbe scegliere il numero 19.