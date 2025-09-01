Stasera gran finale di mercato su Rai Sport: l'appuntamento con Ciro Venerato

Stasera gran finale di mercato su Rai Sport: l'appuntamento con Ciro Venerato
Oggi alle 13:04Notizie
di Pierpaolo Matrone

Oggi alle 20 finisce il calciomercato estivo 2025. Stasera gran finale di mercato sul canale 58 di RaiSport dalle 19.15 alle 20.25 con una trasmissione condotta da Paolo Paganini. Collegato da Milano dall'Hotel Sheraton l'esperto di mercato Ciro Venerato con le ultime notizie esclusive.