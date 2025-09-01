Il nuovo centro sportivo sorgerà a Succivo! Repubblica: i tempi saranno lunghi
Aurelio De Laurentiis oggi ha annunciato di aver posato la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Già, ma dove sorgerà? A svelarlo è La Repubblica nella sua edizione online: "Aurelio De Laurentiis aveva annunciato pubblicamente per il 1° settembre l’inizio dei lavori per la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli e per onorare la sua promessa ai tifosi ha pubblicato un post sul suo account social. “Ecco la prima pietra, oggi ho firmato l’opzione di acquisto per il terreno”, ha scritto infatti il presidente, allegando letteralmente la foto di un sasso.
L’iter è dunque iniziato più o meno nei tempi previsti, anche se i tempi per la realizzazione del Training Center si annunciano ancora lunghi ed è auspicabile che non ci siano sorprese o contrattempi. La zona individuata è in località Succivo, ma almeno per tutta questa stagione la casa degli azzurri continuerà a essere a Castel Volturno".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
