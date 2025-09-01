Napoli regina, Inter da 5 e Juve promossa: il pagellone del mercato di TMW
"Napoli 8 - La regina del mercato è la società di Aurelio De Laurentiis", scrive così Tuttomercatoweb.com nel pagellone del calciomercato estivo 2025. "Colpi mirati, in tutti i reparti - prosegue TMW - in netto anticipo rispetto a tutte le altre. Milinkovic-Savic in porta, Beukema e Marianucci in difesa, Elmas a centrocampo, Gutierrez e Lang sugli esterni e Lucca in attacco, oltre chiaramente al colpo dell'estate: Kevin De Bruyne, che mai e poi mai ci saremmo aspettati di vedere in Italia. Poi succede una cosa tanto grave quanto imprevedibile, l'infortunio a Romelu Lukaku. E il Napoli che fa? Prende e acquista Hojlund dal Manchester United. Meglio di così era difficile da fare".
Sulle avversarie degli azzurri: "Inter 5 - Tanta confusione, obiettivi cambiati da un giorno all'altro e il caso Lookman a pesare come un macigno sul giudizio del mercato, anche perché il suo mancato arrivo ha cambiato tutti i piani. Lo scambio, indiretto, in difesa, con Pavard e Akanji arrivato a Milano rappresenta forse la fotografia della scarsa programmazione dell'estate dell'Inter. Bonny una scommessa, Sucic è un ottimo colpo così come Diouf. Juventus 6,5 - Mezzo punto in più guadagnato nell'ultimo giorno di mercato, visto che gli arrivi di Zhegrova e Openda sono stati molto importanti. Non si può però non pensare a quello che è successo durante tutta l'estate, con la telenovela Kolo Muani che non è giunta al lieto fine. Un mercato in netto ritardo per tutto il periodo di trattative. Le ultime 24 ore portano comunque alla sufficienza piena".
Di seguito i voti di TMW al mercato delle 20 squadre di Serie A:
Atalanta 7
Bologna 6,5
Cagliari 6
Como 7,5
Cremonese 7
Fiorentina 6
Genoa 6
Hella Verona 7
Inter 5
Juventus 6,5
Lazio s.v.
Lecce 5
Milan 5,5
Napoli 8
Parma 6,5
Pisa 6
Roma 7
Sassuolo 6,5
Torino 6,5
Udinese 5,5
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro