Napoli regina, Inter da 5 e Juve promossa: il pagellone del mercato di TMW

vedi letture

"Napoli 8 - La regina del mercato è la società di Aurelio De Laurentiis", scrive così Tuttomercatoweb.com nel pagellone del calciomercato estivo 2025. "Colpi mirati, in tutti i reparti - prosegue TMW - in netto anticipo rispetto a tutte le altre. Milinkovic-Savic in porta, Beukema e Marianucci in difesa, Elmas a centrocampo, Gutierrez e Lang sugli esterni e Lucca in attacco, oltre chiaramente al colpo dell'estate: Kevin De Bruyne, che mai e poi mai ci saremmo aspettati di vedere in Italia. Poi succede una cosa tanto grave quanto imprevedibile, l'infortunio a Romelu Lukaku. E il Napoli che fa? Prende e acquista Hojlund dal Manchester United. Meglio di così era difficile da fare".

Sulle avversarie degli azzurri: "Inter 5 - Tanta confusione, obiettivi cambiati da un giorno all'altro e il caso Lookman a pesare come un macigno sul giudizio del mercato, anche perché il suo mancato arrivo ha cambiato tutti i piani. Lo scambio, indiretto, in difesa, con Pavard e Akanji arrivato a Milano rappresenta forse la fotografia della scarsa programmazione dell'estate dell'Inter. Bonny una scommessa, Sucic è un ottimo colpo così come Diouf. Juventus 6,5 - Mezzo punto in più guadagnato nell'ultimo giorno di mercato, visto che gli arrivi di Zhegrova e Openda sono stati molto importanti. Non si può però non pensare a quello che è successo durante tutta l'estate, con la telenovela Kolo Muani che non è giunta al lieto fine. Un mercato in netto ritardo per tutto il periodo di trattative. Le ultime 24 ore portano comunque alla sufficienza piena".

Di seguito i voti di TMW al mercato delle 20 squadre di Serie A:

Atalanta 7

Bologna 6,5

Cagliari 6

Como 7,5

Cremonese 7

Fiorentina 6

Genoa 6

Hella Verona 7

Inter 5

Juventus 6,5

Lazio s.v.

Lecce 5

Milan 5,5

Napoli 8

Parma 6,5

Pisa 6

Roma 7

Sassuolo 6,5

Torino 6,5

Udinese 5,5