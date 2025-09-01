Hojlund contro McTominay e Gilmour: la sua Danimarca sfiderà la Scozia

Oggi Rasmus Hojlund lascerà Napoli per rispondere alla convocazione della Danimarca. Sull'attaccante scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La nazionale di Hojlund è attesa dalle sfide contro Scozia e Grecia, valide per le qualificazioni mondiali. Traduzione: Rasmus si troverà subito di fronte come avversari due nuovi compagni di squadra, cioè gli scozzesi McTominay e Gilmour.

Sarà una sorta di derby in salsa azzurra. Al termine di questi impegni tornerà a Napoli e si metterà a disposizione di Antonio Conte. La prima convocazione arriverà per Fiorentina-Napoli del 13 settembre, poi tornerà in Inghilterra per vivere un altro (ex) derby contro il Manchester City in Champions. Il debutto al Maradona, invece, è in agenda il 21 settembre per Napoli-Pisa. Magari con un sorriso sotto porta".