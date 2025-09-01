Il Manchester United saluta Hojlund: "Buona fortuna per la prossima stagione"

Rasmus Hojlund è il nono e ultimo acquisto di questa finestra estiva di calciomercato del Napoli. Un colpo importante del club azzurro, che dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku non ha badato a spese puntando dritto all'attaccante danese, che arriva in prestito con obbligo condizionato alla qualificazione in Champions League, per un'operazione complessiva da 50 milioni di euro. Tramite una nota sui propri canali ufficiali, il Manchester United, squadra da cui si trasferisce Hojlund, ha salutato così il calciatore classe 2003:

"L’attaccante del Manchester United Rasmus Højlund si è trasferito al Napoli in prestito per la stagione 2025/26, in attesa del via libera internazionale e della registrazione. Højlund ha collezionato 95 presenze con i Red Devils dal suo arrivo dall’Atalanta nell’agosto 2023, realizzando 26 gol. Ha sollevato la Emirates FA Cup al termine della stagione 2023/24, dopo essere subentrato nella finale contro il Manchester City. Rasmus ha accettato di trasferirsi ai campioni della Serie A, guidati da Antonio Conte. Il Napoli sarà il quinto club rappresentato da Højlund nella sua carriera, dopo le precedenti esperienze con Copenaghen e Sturm Graz. Vogliamo augurare a Rasmus buona fortuna per la prossima stagione".