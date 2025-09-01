Al via le Qualificazioni Mondiali: ecco i giocatori del Napoli impegnati in Nazionale

Dopo l'inizio con i prime due i turni, la Serie A e gli altri campionati si fermano per alcuni giorni per dare spazio alla pausa delle Nazionali con le Qualificazioni ai Mondiali. Nel Napoli, saranno impegnati 14 calciatori in 10 selezioni diverse: gli azzurri faranno poi ritorno al club la prossima settimana per prepararsi all'impegno di campionato contro la Fiorentina, previsto sabato 13 settembre alle ore 20:45. Di seguito i calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali:

Di Lorenzo, Meret, Politano: Italia-Estonia (5 settembre); Israele-Italia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali

De Bruyne: Liechtenstein-Belgio (4 settembre); Belgio-Kazakistan (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Lobotka: Slovacchia-Germania (4 settembre); Lussemburgo-Slovacchia (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Noa Lang: Olanda-Polonia (4 settembre); Lituania-Olanda (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Gilmour, McTominay: Danimarca-Scozia (5 settembre); Bielorussia-Scozia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Rrahmani: Svizzera-Kosovo (5 settembre); Kosovo-Svezia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Anguissa: Camerun-eSwatini (4 settembre) - Capo Verde-Camerun (9 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Olivera: Uruguay-Perù (5 settembre); Cile-Uruguay (10 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Hojlund: Danimarca-Scozia (5 settembre); Grecia-Danimarca (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Elmas: Arabia-Macedonia (4 settembre) - Amichevole / Macedonia-Liechtenstein (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Marianucci: Italia-Montenegro (5 settembre); Macedonia-Italia (9 settembre) - Qualificazioni Europei Under 21