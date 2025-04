Prima pagina Corriere dello Sport: "Stoppata! L'Inter sbanda. Conte, missione -1"

Il Parma riacciuffa l'Inter nel 31° turno di Serie A, portandosi a +4 sulla zona rossa della classifica. Mezzo passo falso per la truppa di mister Inzaghi, che in caso di vittoria del Napoli a Bologna resterebbe comunque prima ma con una sola lunghezza di vantaggio. Il tecnico, da squalificato, assiste in tribuna al 2-2 maturato sul campo dello stadio emiliano. A tre giorni dal Bayern Monaco - un incrocio che può aver pesato sull’eccessiva flemma della capolista nel secondo tempo - è un assist al Napoli di Antonio Conte, che lunedì sera giocherà con il Bologna terzo ma può accorciare a -1 in classifica

Questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport: "A Parma i nerazzurri sbagliano. L'Inter sbanda. Conte, missione -1". A Inzaghi non bastano i gol di Darmian e Thuram. Nella ripresa segnano Bernabé e Ondrejka, Pellegrino sfiora addirittura il 3-2. Occasione per Lukaku.