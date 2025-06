Gazzetta sul caso Acerbi: "Non ce l'aspettavamo da un supereroe come lui"

In un editoriale pubblicato oggi da La Gazzetta dello Sport si approfondisce il tema legato alla rinuncia di Francesco Acerbi alla Nazionale dopo la chiamata del commissario tecnico Luciano Spalletti. Di seguito il testo: "Davvero, Acerbi, non ce l’aspettavamo. Non dal supereroe che ha sconfitto un tumore e la discesa nell’alcol e nella depressione, raccontando tutto con sincerità disarmante. E ora dice no alla Nazionale perché non sente «rispetto»? Può darsi che Spalletti abbia sbagliato convocazioni: è suo diritto, in caso pagherà. Può darsi che a marzo sia stato un po’ forte con lei, ma gli anni non sono da Under.

Può darsi tutto. Ma lei, che ha sconfitto il Male, non ha avuto il coraggio di dire al ct due settimane fa «grazie, ma no», evitando questa commedia sgradevole? Non si capisce come il rispetto sia venuto d’improvviso meno. Si capisce però che chi paga è una Nazionale già in difficoltà fisica e psicologica. Il Mondiale non dipende da lei, però averla accanto ci avrebbe dato coraggio. E poi non si dice no all’Italia. Un giorno, con più serenità, converrà d’aver sbagliato?".