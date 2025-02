Prima pagina Il Mattino in taglio basso: "Roma-Napoli, sfida tra giganti: Dovbyk contro Lukaku"

vedi letture

Il Napoli insegue l'ottava meraviglia. La formazione di Antonio Conte scenderà in campo domani sera all'Olimpico contro i giallorossi di Claudio Ranieri per ottenere l'ottavo successo consecutivo in stagione. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Roma-Napoli, sfida tra giganti: Dovbyk contro Lukaku".