KKN - ADL stima molto Meluso: può restare nonostante l’arrivo di Manna

Mauro Meluso può restare al Napoli nonostante l’arrivo di Giovanni Manna. Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ne ha parlato nel corso di Radio Goal fornendo gli ultimi aggiornamenti: “Molti pensando all’arrivo imminente di Manna per i prossimi 5 anni ritengono che l’esperienza di Meluso possa chiudersi. Bisogna capire gli sviluppi, il Napoli avrebbe già la possibilità di arrivare un’opzione e rinnovargli in automatico il contratto.

Vi dico che De Laurentiis stima molto Meluso e non escluso la possibilità che, nonostante l’arrivo di Manna, rimanga in società. Dalle informazioni che abbiamo, lo stesso Meluso sarebbe pronto a continuare la sua esperienza in azzurro in caso di proposta di rinnovo contrattuale, a patto che gli sia data la possibilità di operare”.