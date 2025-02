Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Gimenez-Joao Felix, il Milan vede il doppio colpo"

"Il Milan vede doppio" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi sulle mosse mercato dei rossoneri. Il Milan punta a rifarsi l'attacco. Sempre più vicino Gimenez dal Feyenoord, Camarda non va al Monza e rimane, Jorge Mendes porta Joao Felix. Tomori verso il Tottenham, Calabria pronto a lasciare per andare al Bologna.

Mercato - Bianconeri a caccia di un nuovo difensore: "Juve, sale Goglichidze. Sain Maximin per il dopo Kvara". Ultimi giorni di calciomercato: Maldini va all'Atalanta, Fiorentina, Zaniolo c'è. E c'è l'accordo con Fagioli.