Sky - Inter, Bastoni non recupera: Inzaghi ha già scelto il sostituto

A poche ore dalla finale di Supercoppa contro il Napoli, Simone Inzaghi ha delineato la squadra da mandare in campo, al netto di problemi muscolari.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A poche ore dalla finale di Supercoppa contro il Napoli, Simone Inzaghi ha delineato la squadra da mandare in campo, al netto di problemi muscolari. Infatti Alessandro Bastoni è costretto al forfait in quanto affaticato e al suo posto ci sarà Stefan De Vrij, come riportato da SkySport: "Si va verso la conferma della squadra che ha battuto la Lazio con un cambio: De Vrij titolare al posto di Bastoni e spostamento di Acerbi sulla sinistra".