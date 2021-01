Sky - Osimhen a Castel Volturno dopo il tampone: non si escludono nuove terapie in Belgio

Victor Osimhen pronto a fare rientro in gruppo. L'attaccante, tornato in Italia nelle ultime ore, sarà a CastelVolturno dopo l'esito del tampone e verrà valutato da Rino Gattuso dopo le terapie svolte in Belgio.

A riportarlo è Sky Sport, che spiega come il calciatore stia molto meglio e che la speranza del club è di riaverlo in gruppo il prima possibile. Non si esclude, però, un ritorno in Belgio per effettuare l'ultima fase della riabilitazione per una completa guarigione alla spalla.