Sky - Ultime di formazione verso Torino: recupera Juan Jesus, Raspa favorito su Simeone

Come riportato da Massimo Ugolini ai microfoni di Sky, Mazzarri recupera Juan Jesus, ed è una buona notizia considerando anche il forfait di Ostigard

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da Massimo Ugolini ai microfoni di Sky, Mazzarri recupera Juan Jesus, ed è una buona notizia considerando anche il forfait di Ostigard, out per motivi intestinali. Accanto al brasiliano ci sarà il solito Rrahmani, sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui. Anche a centrocampo scelte obbligate: pronti Cajuste, Lobotka e Zielinski, sarà a disposizione Gaetano che però non è al 100%. Nel tridente Mazzarri ritrova Politano, insieme a Kvaratskhelia e a Raspadori, decisamente favorito su Simeone ma è un dubbio che permarrà fino al fischio d'inizio.