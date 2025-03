Tmw elegge 'Il miglior acquisto del mercato di gennaio del Napoli'

Il miglior acquisto di gennaio del Napoli è un calciatore che era giò nella rosa di Antonio Conte. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb, che esalta l'impatto di Raspadori in questo nuovo modulo di Conte: "Solo che Giacomo Raspadori con Kvicha Kvaratshelia prima e con David Neres poi, non trovava alcuno spazio. Nel 4-3-3 non riusciva a individuare lui e a trovargli il tecnico salentino, la giusta posizione in campo. Finanche da schierarlo mezzala, con la possibilità di una nuova da apprendista Andres Iniesta per il giovane talento scuola Sassuolo a far potenzialmente capolino all'orizzonte. Poi l'infortunio del brasiliano Neres ha stravolto idee e piani di Conte che a gennaio ha avuto di fatto nel ruolo il solo Noah Okafor. Sicché da grande allenatore, ha pescato il coniglio dal cilindro ed è tornato all'antico. Tre, cinque, due. E nei due, con Romelu Lukaku, proprio Jack.

What's the story, Raspadori

Il miglior acquisto di gennaio. Ieri una gara di cuore, pressing, ma anche giocate, spazi e inserimenti. Se è vero come è vero che "il gol che ho fatto è per l'ottanta per cento di Romelu", Raspadori, dixit, c'è però anche quel venti per cento che segna una vittoria e un solco importante, ancora, nella corsa Scudetto. Ha giocato pochissimo in stagione ma adesso è iniziata una nuova storia, una nuova vita. " Di necessità dobbiamo fare virtù, abbiamo trovato nuove soluzioni utilizzando Jack e Gilmour al meglio. E' un calciatore che ha sempre fatto molto bene, mai detta una parola fuori posto. Giusto dare un premio a questi ragazzi quando la meritano", ha detto Conte. Chapeau.