Prima pagina Il Corriere dello Sport in prima: "160 mln a Osimhen"

vedi letture

"Magikenan" è il titolo d’apertura scelto dal Corriere dello Sport, che esalta la prestazione di Kenan Yildiz e della Juventus nella seconda giornata del Mondiale per Club. I bianconeri non sbagliano nemmeno il secondo match del girone e travolgono il Wydad Casablanca con un netto 4-1, conquistando la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo.

Spazio anche per il Napoli, destinato a salutare nuovamente Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è finito nel mirino dell’Al-Hilal, che ha recapitato una proposta monstre: contratto quadriennale da 40 milioni netti a stagione, per un totale da 160 milioni fino al 2028. Un’offerta faraonica che il club saudita spera possa convincere il centravanti azzurro, il quale però non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro.