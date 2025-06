Prima pagina "Yildiz da 10": Gazzetta dello Sport in prima pagina celebra il turco

vedi letture

Di spalla, La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sulla delusione azzurra all’Europeo Under 21

"Yildiz da 10" è il titolo d’apertura scelto oggi da La Gazzetta dello Sport, che celebra la prestazione da protagonista assoluto di Kenan Yildiz. Il giovane talento turco è stato l’MVP della sfida tra Juventus e Wydad, vinta 4-1 dai bianconeri, che grazie a questo successo conquistano con un turno d’anticipo gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Di spalla, La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sulla delusione azzurra all’Europeo Under 21: "Rossi di rabbia" è il titolo scelto per raccontare la cocente eliminazione dell’Italia, sconfitta 3-2 ai supplementari e penalizzata dalle espulsioni di Gnonto e Zanotti. L’arbitro finisce nel mirino, accusato di aver perso il controllo del match: gli Azzurrini chiudono in nove e dicono addio al torneo.