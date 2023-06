Tmw - Raspadori stasera sarà titolare: le probabili formazioni di Spagna-Italia

Giocarsi la possibilità di vincere un trofeo, dimenticare le delusioni nelle ultime competizioni affrontate e prendere il giusto abbrivio per le qualificazioni ai prossimi Europei. C’è tutto questo in Spagna-Italia, seconda semifinale di Nations League. In campo le due squadre che, due anni fa più o meno in questi giorni, si affrontavano in un’altra semifinale ma valida per gli Europei. Chi vince affronterà la Croazia che ieri ha battuto l’Olanda. Appuntamento alle ore 20.45 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, dirige la sfida il Sig. Slavko Vincic.

COME ARRIVA LA SPAGNA - Il ct De La Fuente dovrebbe schierare la Roja con il 4-2-3-1, in cui la mediana girerà attorno a Rodri (fresco di gol vittoria per il suo Manchester City nella finale di Champions). Al suo fianco Fabian Merino, assistendo un quartetto offensivo con Asensio, Gavi e Ansu Fati alle spalle di Morata. Tra i pali Kepa, mentre in difesa Carvajal, Le Normand, Nacho e Jordi Alba.

COME ARRIVA L’ITALIA - 4-3-3 per quanto riguarda Mancini, che davanti a Donnarumma piazzerà il suo nerazzurro composto da Acerbi (favorito su Bonucci) e Toloi (titolare dopo il forfait di Bastoni) con Di Lorenzo e Spinazzola nel ruolo di terzini. Jorginho fungerà da regista, in un trio di centrocampo in cui saranno presenti anche Barella e Verratti. Immobile dovrebbe vincere il ballottaggio con Retegui per il ruolo di il riferimento offensivo, mentre come esterni offensivi ci saranno Zaniolo (avanti su Chiesa) e Raspadori.