TMW sulla prestazione: "Ecco perchè Gattuso quando sente parlare di Scudetto si volta dall'altra parte"

Qual è il livello di questo Napoli? Questo Napoli è davvero costruito per poter lottare su tutti i fronti? Sulla carta sì, ma poi arrivano gare come quella di ieri e capisci perché Gennaro Gattuso vola basso. Perché quando sente parlare di corsa Scudetto si volta dall'altra parte. A fine partita il tecnico del Napoli è sembrato quantomai nervoso. Come mai accaduto in questa stagione, con parole preoccupate che non sono state proferite nemmeno dopo le sconfitte contro Az Alkmaar e Sassuolo.

Giustamente. Perché ieri è arrivata una vittoria, ma nella prima mezz'ora s'è vista una squadra convinta di arrivare a Fiume e poter facilmente fagocitare gli avversari. Arroganza più che consapevolezza, supponenza più che entusiasmo. Il Napoli l'ha poi ribaltata, perché il Rijeka è squadra che in Italia faticherebbe a giocare in Serie A e perché dopo mezz'ora a mille è giustamente calata. Ma come si fa ad approcciare la partita in quel modo?

E' il segnale d'allarme più preoccupante se il Napoli pensa di potersela giocare con Juventus e Inter per la conquista del tricolore. Ma non il primo, anche se Gattuso rilasciò parole decisamente diverse le sconfitte contro Az Alkmaar e Sassuolo. Perché è vero che in quelle due partite la squadra di Gattuso sostanzialmente ha dominato sul piano del gioco e, in entrambi i casi, ha costruito il triplo o il quadruplo delle occasioni rispetto agli avversari. Ma proprio per questo motivo, poteva e doveva arrivare al 90esimo con un risultato diverso. Sia con l'AZ che col Sassuolo la squadra di Gattuso col passare dei minuti ha perso ferocia negli ultimi 30 metri forte di un costante dominio sul piano del gioco. E poi, in entrambi i casi, l'ha persa in occasione dell'unica occasione concessa agli avversari. Quindi anche sfortuna, ma soprattutto sufficienza. La stessa che s'è vista ieri a Fiume nella prima mezz'ora e che ha fatto scattare l'allarme. Gattuso ha ragione e fa bene a mettere i puntini sulle i adesso. Ora che - tutto sommato - le cose vanno bene.