Tuttosport: "Buongiorno, rilancio Milan"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con un'intervista al presidente delle Liga Tebas: "La Fifa uccide i campionati". In taglio alto spazio al mercato della Juventus: "Giuntoli si fa la squadra". A centro pagina spazio al mercato del Milan: "Buongiorno, rilancio Milan". Di spalla i verdetti in Serie B: "Como, è festA dopo 21 anni. Ascoli: Serie C".