Foto Tuttosport protesta: "Graziato Mkhitaryan! Diffidato da 6 turni, entra così e niente giallo"

"Mkhitaryan graziato ancora: diffidato da 6 turni, entra così e niente giallo". Tuttosport protesta dedicando un articolo al mancato giallo estratto ai danni di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter che ieri si è reso protagonista di un duro intervento ai danni di Kristensen dell'Udinese: "Nel tentativo di colpire il pallone in rovesciata, ma ha finito per colpire con violenza e, soprattutto, imprudenza la testa del difensore", si legge sul quotidiano.

Ancora si legge su Tuttosport: "A far discutere è proprio la mancata ammonizione perché il centrocampista dell'Inter è in diffida e avrebbe saltato, al pari di Barella, la gara di sabato 5 aprile contro il Parma al Tardini. Non è la prima volta che accade perché è successo esattamente un mese fa nel match contro il Genoa. In quel caso, Mkhitaryan, è entrato in ritardo su Miretti ma anche lì nessuna ammonizione e la settimana successiva l'Inter è andato al Maradona per giocarsi una sfida importante per lo scudetto".