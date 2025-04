Ufficiale IFAB annuncia due novità per il 2025/26: body-cam per gli arbitri e rinvii entro 8 secondi

L'IFAB, l'organismo internazionale che regola le regole del gioco del calcio, ha annunciato tramite una nota due importanti novità al termine di un seminario a Zurigo, una riguardante gli arbitri e l’altra un cambiamento regolamentare, focalizzandosi in particolare sul comportamento dei portieri. Le novità saranno introdotte a partire dalla stagione 2025/26 (anche se in qualche campionato minore c'è già una fase di sperimentazione), a cominciare dal Mondiale per Club.

La prima novità riguarda l’introduzione delle body-cam per gli arbitri. I direttori di gara indosseranno una telecamera applicata sul petto durante il torneo. Questa novità mira a migliorare la trasparenza nelle decisioni arbitrali e a monitorare situazioni particolarmente delicate.

La seconda modifica normativa riguarda invece il comportamento dei portieri, un tema che ha visto FIFA e UEFA in prima linea contro le perdite di tempo. A partire da questa edizione, i portieri avranno un limite di otto secondi per mantenere il pallone in mano senza giocarlo, un piccolo ma significativo allungamento rispetto ai sei secondi precedenti. La vera novità però riguarda la sanzione: non ci sarà più una punizione indiretta per la squadra del portiere che non rispetta il limite di tempo, ma sarà assegnato un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria.

In pratica, gli arbitri dovranno applicare un conto alla rovescia. Al raggiungimento dei cinque secondi, il direttore di gara alzerà la mano per segnare il tempo che rimane al portiere (cioè tre secondi). Se il rinvio non avverrà entro la fine del conto alla rovescia, il gioco riprenderà con un calcio d’angolo a favore degli avversari. Sarà interessante vedere come queste nuove regole influenzeranno l'andamento delle competizioni internazionali, a partire dal Mondiale per Club.