Il Bari ha scelto l'erede di Polito: ecco il nuovo ds. E in panchina avanza Inzaghi

In casa Bari il nuovo corso sta pian piano mostrando i suoi pezzi. Giuseppe Magalini nuovo diesse con Valerio Di Cesare, già suo giocatore a Mantova, che oggi dà l'addio al calcio giocato, via libera a Pippo Inzaghi per la panchina".

Lo scrive il Corriere dello Sport raccontando le mosse del Bari: "La giornata di oggi può risultare decisiva con il passaggio di Roberto D'Aversa al Cesena", si legge. Resiste, oltre a Inzaghi, la pista Toscano per il Bari. Defilato Donati.