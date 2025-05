SONDAGGIO - Il Napoli batte il Lecce: chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Gara con un inizio caldissimo, il Napoli passa momentaneamente in vantaggio con Lukaku dopo pochissimi minuti ma il Var annulla per fuorigioco millimetrico. Subito dopo la gara viene sospesa per circa 6' a causa del lancio di fumogeni da parte della Curva nord Leccese. A metà primo tempo, Raspadori realizza un calcio di punizione dai 16 metri e porta meritatamente il Napoli avanti.

Il Lecce reagisce colpendo una poderosa traversa con Gaspar da calcio d'angolo. Nel secondo tempo non succede praticamente nulla, il Napoli accetta il gioco del Lecce e soffre il giusto. 3 punti fondamentali che portano gli uomini di Conte a +6 sull'Inter, in attesa della sfida con il Verona. Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!