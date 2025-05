Le pagelle del Pampa: una vittoria nel segno del 7, Raspadori il migliore con un 7,5

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha stilato le sue pagelle per Lecce-Napoli 0-1. Raspadori è il match winner con una magistrale punizione che potrebbe essere decisivo per la conquista del quarto scudetto del Napoli, all'attaccante ex Sassuolo la palma del migliore in campo con 7,5.

Ben 5 azzurri con 7 in pagella per l'ex attaccante azzurro: Lobotka, Politano, Rrahmani, Di Lorenzo e Meret. 7 anche ad Antonio Conte, come i punti che mancano alla matematica conquista del tricolore da parte del Napoli. Di seguito tutte le pagelle