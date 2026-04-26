Il Galatasaray asfalta 3-0 il Fenerbahce e vola a +7: Osimhen-gol, 22' per Lang

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La vittoria della squadra guidata da Buruk pesa tantissimo nella corsa al titolo: il Galatasaray allunga infatti a +7 sul Fenerbahce.

Il Galatasaray si prende con autorità il derby di Istanbul, superando il Fenerbahce con un netto 3-0. A sbloccare la gara è stato Victor Osimhen con un gol rocambolesco, arrivato in precaria coordinazione ma comunque decisivo per indirizzare il match. Nel secondo tempo, poi, i giallorossi hanno alzato il ritmo e imposto il proprio dominio, legittimando il successo con il rigore trasformato da Yilmaz e il tris firmato dall’ex Fiorentina Torreira. In campo nella ripresa anche Noa Lang, l'attaccane in prestito dal Napoli ha giocato gli ultimi 22 minuti.

Un derby che vale mezzo titolo

La vittoria della squadra guidata da Buruk pesa tantissimo nella corsa al titolo: il Galatasaray allunga infatti a +7 sul Fenerbahce, mettendo una seria ipoteca sulla Super Lig a tre giornate dalla fine. Protagonista ancora Osimhen, arrivato a quota 13 gol in campionato, simbolo di una squadra capace di colpire nei momenti decisivi e di dominare anche nelle sfide più sentite. Per il Fenerbahce, invece, una sconfitta pesante che rischia di compromettere definitivamente le ambizioni di rimonta.