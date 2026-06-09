Rizzetta pensa a Paolo Cannavaro, incontro New York: proposta per il Campobasso

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Rizzetta incontra Paolo Cannavaro e gli propone la panchina del Campobasso.

Non c'è soltanto il Napoli nei pensieri di Matt Rizzetta. L'imprenditore statunitense, attuale presidente del Napoli Basket e protagonista negli ultimi mesi di indiscrezioni legate a un possibile interesse per il club azzurro, starebbe lavorando anche per rafforzare il progetto del Campobasso. Secondo quanto riportato da Il Roma, Rizzetta avrebbe incontrato a New York Paolo Cannavaro, attualmente negli Stati Uniti dove sta collaborando con il fratello Fabio Cannavaro in vista del prossimo Mondiale con la nazionale uzbeka.

Campobasso, Cannavaro riflette sul possibile ritorno in panchina

Nel corso dell'incontro, Rizzetta avrebbe avanzato a Paolo Cannavaro la proposta di assumere la guida tecnica del Campobasso FC, formazione impegnata nel campionato di Serie C. Un'ipotesi che potrebbe concretizzarsi soltanto al termine dell'avventura mondiale con l'Uzbekistan. L'ex difensore azzurro, tuttavia, non avrebbe dato una risposta immediata, preferendo prendersi del tempo per valutare il progetto. Dopo l'esperienza sulla panchina del Vicenza e il successivo ritorno al fianco del fratello Fabio, Cannavaro potrebbe quindi scegliere di tornare ad allenare in autonomia, anche se al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva.