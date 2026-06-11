Meret-Milinkovic, chi sarà il titolare con Allegri? Il tecnico ha già le idee chiare

Meret-Milinkovic, chi sarà il titolare con Allegri? Il tecnico ha già le idee chiareTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:40Notizie
di Pierpaolo Matrone
La questione portieri tiene banco in casa Napoli: chi sarà il portiere titolare

Il futuro della porta del Napoli passa innanzitutto dalla situazione di Vanja Milinkovic-Savic. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il club azzurro sarebbe disposto a intervenire sul mercato soltanto dopo aver definito il destino dell'estremo difensore serbo, acquistato per una cifra importante e ancora in attesa di una definitiva valorizzazione.

Nessun'offerta per Milinkovic, ma Allegri ripartirà da Meret

La società vorrebbe recuperare parte dell'investimento effettuato, ma al momento non sarebbero arrivate offerte tali da soddisfare le richieste del Napoli. Nel frattempo, Massimiliano Allegri avrebbe già le idee chiare. Il tecnico sarebbe orientato a ripartire da Alex Meret come titolare del nuovo corso azzurro.