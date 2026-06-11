Meret-Milinkovic, chi sarà il titolare con Allegri? Il tecnico ha già le idee chiare
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La questione portieri tiene banco in casa Napoli: chi sarà il portiere titolare
Il futuro della porta del Napoli passa innanzitutto dalla situazione di Vanja Milinkovic-Savic. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il club azzurro sarebbe disposto a intervenire sul mercato soltanto dopo aver definito il destino dell'estremo difensore serbo, acquistato per una cifra importante e ancora in attesa di una definitiva valorizzazione.
Nessun'offerta per Milinkovic, ma Allegri ripartirà da Meret
La società vorrebbe recuperare parte dell'investimento effettuato, ma al momento non sarebbero arrivate offerte tali da soddisfare le richieste del Napoli. Nel frattempo, Massimiliano Allegri avrebbe già le idee chiare. Il tecnico sarebbe orientato a ripartire da Alex Meret come titolare del nuovo corso azzurro.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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