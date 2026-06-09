"Fate ridere più del Barça", Atletico vs Real: comunicato ironico dopo l'offerta per Julian Alvarez

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Atletico Madrid ironizza sul Real dopo l'offerta da 150 milioni per Alvarez.

La risposta dell'Atletico Madrid all'offerta da 150 milioni di euro presentata dal Real Madrid per Julian Alvarez non si è limitata al rifiuto formale già comunicato nelle scorse ore. Il club rojiblanco ha infatti scelto la via dell'ironia, pubblicando sui propri canali social un lungo messaggio indirizzato ai "vicini" di casa, con toni sarcastici e riferimenti che hanno immediatamente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Una presa di posizione che conferma quanto la rivalità tra le due società madrilene sia tutt'altro che sopita, soprattutto dopo il tentativo dei blancos di strappare uno dei simboli della squadra allenata da Diego Simeone.

Le frecciate dell'Atletico: dal Papa alla cantera

Nel testo pubblicato dall'Atletico Madrid non sono mancati passaggi pungenti nei confronti del Real. "Avete tagliato il video del Papa nel momento in cui diceva di essere anche tifoso dell’Atlético", si legge all'inizio del comunicato, seguito da una battuta ancora più diretta: "Avete forse confuso la cortesia con la gratitudine, ma per evitare dubbi: non vi ringraziamo di nulla". Dopo aver precisato che "Non abbiamo né studiato né preso in considerazione alcuna offerta per il giocatore", il club ha chiuso con una provocazione destinata a far discutere: "Come potremmo non andare d’accordo, se riuscite a farci ridere più del Barcellona?". L'ultima stoccata è invece rivolta alla gestione dei giovani: "Approfittando del buon rapporto con il vostro nuovo presidente, magari potreste smettere di rubare giocatori della nostra cantera. Grazie". Un messaggio che aggiunge ulteriore pepe a una rivalità già storicamente infuocata.