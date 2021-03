Il giocatore che era mancato (e che è finalmente tornato)

Non era mancato solo Mertens al Napoli. Ce n'è un altro di calciatore che prima, pur giocando, forniva prestazioni al di sotto delle proprie possibilità. Ora sembra rinato, forse merito di Demme. Fabian Ruiz, proprio lui, è un altro giocatore rispetto a quello poco incisivo delle ultime settimane. Comanda il gioco, è presente a tuttocampo, sa come impostare ed è utile nella doppia fase. Una presenza costante che fa ben sperare in vista del futuro. Non sono mai state in discussione le qualità di Fabian, ciò che era mancato era il suo supporto alla manovra.