Il Mattino: "Forza Napoli, metti le ali"

Oggi alle 00:15
di Davide Baratto

"Forza Napoli, metti le ali", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, in vista della partita di Serie A che attende la squadra di Antonio Conte. Il sommario: "Domani azzurri a Bologna, servono gol e assist dalle fasce laterali". Di seguito la prima pagina integrale.