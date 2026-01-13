Prima pagina

Il Mattino: "Il nostro Top Player"

Il Mattino: "Il nostro Top Player"
Oggi alle 00:30Notizie
di Davide Baratto

"Il nostro Top Player. Dopo lo sfogo al Meazza oggi la squalifica", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, facendo riferimento ad Antonio Conte ed alla sua reazione per cui è stato espulso in Inter-Napoli. Di seguito la prima pagina integrale.