Prima pagina Il Mattino: "La grande festa di Napoli"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con la grande festa che ci sarà sul lungomare per il quarto scudetto conquistato dal Napoli: "La grande festa di Napoli. Alle 15 sfilata degli azzurri sul Lungomare a bordo dei bus scoperti". C'è spazio anche per il futuro di Antonio Conte: "Suspence per il tecnico: domani il faccia a faccia con De Laurentiis". Di seguito la prima pagina integrale.