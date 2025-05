Manna vuole regalare un altro colpo in tempi brevi: pressing sullo svincolato David

Il Napoli proverà ad aggiungere un altro gioiello ad una collezione sempre più interessante: si punta forte su Jonathan David. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come l’interesse per il 25enne nato a New York, ma di nazionalità canadese, sia concreto e la corte partenopea si fa sempre più insistente.

Attaccante moderno e prolifico, David lascerà il Lille da svincolato dopo tre stagioni da protagonista assoluto, chiuse tutte superando quota 20 reti (26, 26 e 25 gol). Un rendimento che ha attirato le attenzioni di diversi top club europei. Il Napoli, però, sembra in vantaggio. La proposta azzurra è tra le più competitive e il direttore sportivo Giovanni Manna,lavora per chiudere l’operazione.