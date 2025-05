Cassano punge: "Allegri? Se va a Napoli, parte Lobotka. Ricordate Pirlo-Van Bommel?"

L'ex calciatore Antonio Cassano, intervenuto nel corso del podcast Viva el Futbol, ha parlato anche del possibile ritorno di Massimiliano Allegri su una panchina di Serie A: “Allegri tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia, si parla solo di lui ora. Per il Napoli si parla di lui ora… Ma come gioca? 4-3-3? Lobotka, tu sei il mio pupillo, se arriva Allegri fai in modo di andare via. Quando è arrivato Cassano al Milan, il signor Allegri faceva giocare Van Bommel e non Pirlo… Per Lukaku io non stravedo, ma ha fatto un capolavoro anche lui. Spero per Napoli che Conte possa rimanere o che vadano su altri profili…"

